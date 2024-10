Nowa retro strzelanka debiutuje w pełnej wersji. Udostępniono sporą aktualizację

Kilka dni temu doczekaliśmy się oficjalnej premiery strzelanki osadzonej w fikcyjnej wersji Czech z lat 80. ubiegłego stulecia. Jest to gra autorstwa Perun Creative, które może pochwalić się dobrze przyjętym survivalem z 2017 roku - Hobo: Tough Life. Nowa produkcja właśnie wyszła z wczesnego dostępu i z tej okazji pojawiła się aktualizacja dodająca sporo nowości.

Kvark - nowa strzelanka w klimacie lat 80.

Kvark to strzelanka w stylu retro, w której przenosimy się do alternatywnej wersji Czech z lat 80., a dokładnie do podziemnego kompleksu górniczego. Spotkamy tam grupy napromieniowanych przeciwników, z którymi musimy się zmierzyć jedynie z pomocą znalezionych na miejscu przedmiotów. Przechodząc kolejne poziomy napotkamy wiele zagadek zdradzających sekrety tego miejsca.