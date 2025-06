Nowa promocja na Steam. Gry przecenione nawet o 95% w Ofercie Śródtygodniowej

Na Steam wystartowała nowa edycja oferty „Szaleństwo w środku tygodnia”. Tym razem przeceniono kilkadziesiąt tytułów, a zniżki sięgają nawet 95%. Wśród wyróżniających się propozycji znalazły się między innymi brutalne Succubus, wysoko oceniane Slay the Princess czy kultowe This War of Mine.

Oferta Śródtygodniowa – najciekawsze promocje

Promocją, która przyciąga największą uwagę, jest Succubus od polskiego Madmind Studio. Tytuł dostępny jest w najniższej cenie w historii – za 19,99 zł, czyli z 80% zniżką. Gra zebrała już prawie 4600 recenzji na Steam, z czego 77% to pozytywne opinie. Poniżej zamieszczamy listę kilkunastu najciekawszych ofert: