Nowa piosenka Jaskra z 3 sezonu Wiedźmina wyciekła do sieci. Utwór nagrany z polskim Percival

Zbliża się premiera trzeciego sezonu Wiedźmina. Niedawno Netflix podzielił się nowym zwiastunem z nadchodzących odcinków. Materiał nie przypadł jednak do gustu widzom i wiele osób krytykowało zwiastun nowego sezonu Wiedźmina. Obiektem kpin stał się również Jaskier, którego nowy wygląd zaskoczył wielu fanów. Popularny bard będzie mógł jednak wykazać się w nadchodzących odcinkach swoją kolejną aranżacją. Twórcy nagrali piosenkę dla Jaskra, która właśnie pojawiła się w sieci.

Jaskier zaśpiewa nową piosenkę w 3 sezonie Wiedźmina

Niespełna trzy i półminutowa piosenka zatytułowana „The Ride of the Witcher” została wykonana przez samego Joey’a Batey’ego. W utworze gościnnie pojawia się również polski zespół Percival Schuttenbach, który brał udział w tworzeniu muzyki do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Piosenkę posłuchacie poniżej.