Nowy wygląd Jaskra obiektem kpin fanów. Widzowie zaskoczeni metamorfozą barda w 3 sezonie Wiedźmina

Fani niezadowoleni z przemiany Jaskra w trzecim sezonie Wiedźmina

Niektórzy fani zastanawiają się, co stało się z Jaskrem w trzecim sezonie Wiedźmina, którego makijaż i fryzura zupełnie nie pasują do tej postaci. Inni wprost twierdzą, że postać została „zmasakrowana”, wykorzystując przy tym fragment znany z pierwszej części Ojca chrzestnego. Inni są zaskoczeni metamorfozą barda, która ich zdaniem, nie należy do udanych. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

wydaje mi się to zabawne, że w rzeczywistości Joey Batey wygląda bardzo młodo i nie starzeje się szybko, ale udało im się postarzyć Jaskiera o 20 lat, choć wcześniej uważano go za ponadczasowego

Złamane serce. Zupełnie inni mężczyźni w 2. i 3. sezonie i wcale nie w lepszy sposób. Mam ogromną nadzieję, że Joey przynajmniej lubił pracować nad tym serialem. Joey, i tak cię kocham.

Co jest z tą fryzurą

Oh, to niefortunny wybór fryzury

Proszę o przywrócenie Jaskra z 1 sezonu, co to jest

biedny Joey. był taki kunsztowny w sezonie 1…

W sezonie 2 miał doskonały wygląd

Dlaczego zrobili to z jego włosami, wygląda okropnie

W jego wyglądzie jest coś bardzo nie tak. Jakby kopiował Jareda Leto. Bezskutecznie.

Długie włosy mu nie służą

co się z nim stało!!!???

Dlaczego on tak dziwnie wygląda?

Co zrobiliście mojemu chłopcu

