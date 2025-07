Nowa gra z uniwersum Piątku trzynastego potwierdzona. Horror Inc. potwierdza priorytety firmy

Horror Inc. potwierdza nowy tytuł z kultowej serii.

Firma Horror Inc., będąca właścicielem praw do niezwykle popularnej serii, już w 2024 roku ogłosiła ambitne plany rozszerzenia franczyzy. Pod sztandarem projektu Jason Universe, firma ujawniła współpracę ze scenarzystą oryginalnego filmu Piątek trzynastego, Victorem Millerem.

Robbie Barsamian, wiceprezes wykonawczy Horror Inc. oraz jeden z producentów wykonawczych pierwszej gry, przekazał radosną wiadomość podczas wystąpienia na San Diego Comic-Con 2025, o czym doniósł serwis Bloody Disgusting. Barsamian zaznaczył, że sequel gry Friday the 13th: The Game, a także kontynuacja filmu Piątek trzynastego z 2009 roku, znajdują się „na szczycie listy” priorytetów firmy.

To właśnie na to kierujemy teraz większość naszej energii. – przekazał Barsamian.

Obecnie nie ma szczegółów dotyczących nadchodzącej kontynuacji, co sugeruje, że na jej premierę prawdopodobnie poczekamy jeszcze długo.