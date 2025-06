Nowa gra z Gwiezdnych wojen tworzona dla Xboxa? Disney zadowolony ze współpracy z Microsoftem po Indianie Jonesie

Od czasu zakończenia wyłączności Electronic Arts na gry Star Wars minęły dwa lata, a zapowiedziano sporo nowych tytułów z Gwiezdnych wojen. Obecnie powstają kolejne produkcje, takie jak Star Wars Eclipse od Quantic Dream, remake Knights of the Old Republic od Aspyr czy taktyczne Star Wars: Zero Company od Bit Reactor.

Nie wiadomo jeszcze, który z zespołów należących do Xbox Game Studios mógłby odpowiadać za nową grę. MachineGames może wrócić do serii Wolfenstein, a następnie przygotować kontynuację przygód Indiany Jonesa. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także Ninja Theory, id Software oraz nowo utworzone Elsewhere Entertainment. Wszystkie te zespoły nie ogłosiły jeszcze swoich kolejnych projektów.