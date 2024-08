Nowa gra Valve oficjalnie ogłoszona. Produkcja pojawiła się na Steam

Deadlock możemy dodać do listy życzeń, a także obejrzeć krótki teaser, który pokazuje jedną z uliczek miasta. Nie zaprezentowano żadnych screenów, nie znalazła się nawet minimalna i rekomendowana specyfikacja komputera, o dacie premiery nawet nie wspominając. Z karty produktu dowiadujemy się jedynie, że gra obecnie obsługuje dziesięć języków, ale wśród nich nie znalazł się polski.

Valve pracuje nad zupełnie nową marką, która została udostępniona pierwszym graczom już kilka miesięcy temu. Od tego czasu trwały zamknięte beta testy najnowszej wieloosobowej produkcji, która łączy w sobie gatunki hero shootera z grą typu MOBA. Firma długo nie chciał potwierdzić swojej gry, ale w końcu się na to zdecydowali i Deadlock otrzymał swoją oficjalną kartę produkcji na Steam . Niestety nie zdradza ona zbyt wiele.

Twórcy potwierdzili, że Deadlock znajduje się „we wczesnej fazie rozwojowej i zawiera mnóstwo tymczasowych grafik i eksperymentalnej rozgrywki, a prace nad lokalizacją nadal trwają”. Obecnie przy grze bawi się około 25 tysięcy graczy. Są to osoby zaproszone do testów przez Valve, którzy otrzymali możliwość rozesłania kodów do gry pięciu swoim znajomym.

Na oficjalnym Discordzie Deadlock pojawiła się wiadomość od jednego z administratorów, która pozwala na publikowanie pierwszych opinii i materiałów z gier. Z tego powodu na YouTubie i w mediach społecznościowych pojawiło się już sporo filmów, które pokazują grę w akcji. Wybrane z nich zobaczycie poniżej.