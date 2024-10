Nowa gra twórcy The Hex i Pony Island w Xbox Game Pass. Od dzisiaj możemy zagrać w Inscryption

To nie jedyna produkcja, która pojawiła się w usłudze.

Tak jak informowaliśmy kilka dni temu, w Xbox Game Pass pojawiło się Inscryption, które jest połączeniem przygodówki i roguelike’a z elementami karcianki. Gra została wydana w 2021 roku i uzyskała 96 procent pozytywnych ocen na Steamie. W tym miesiącu w usłudze pojawi się jeszcze jedna produkcja, która z pewnością zainteresuje wielu graczy.

Inscryption już dostępne w Xbox Game Pass

Inscryption zostało stworzone przez Daniela Mullinsa - twórcę odpowiedzialnego również za The Hex oraz Pony Island. W najnowszej produkcji przenosimy się do chaty Leszego, która stanowi jedyną lokację w grze, a naszym zadaniem jest wygranie z gospodarzem pojedynku w karty. Rozgrywka polega na przemieszczaniu figurki po umieszczonej na stole mapy lasu oraz zagrywaniu kart ozdobionych różnymi zwierzętami. Każda ma efekt przydatny w innej sytuacji, a my musimy podjąć odpowiednią decyzję.