Nowa gra twórców Celeste została anulowana. Earthblade nie trafi w ręce graczy

Na początku tego roku w zespole zaczął tworzyć się rozłam. Konkretnie chodziło o nas (Noela i mnie) oraz Pedro, członka-założyciela Extremely OK Games, wieloletniego przyjaciela i współpracownika, a także dyrektora artystycznego Earthblade i artysty pikseli/UI w Celeste i TowerFall. Konflikt koncentrował się wokół nieporozumienia dotyczącego praw własności intelektualnej do Celeste, którego nie będziemy opisywać publicznie – był to oczywiście bardzo trudny i łamiący serce proces. Ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie, ale obie strony zgodziły się, że powinniśmy pójść w swoją stronę – poinformowała Maddy Thorson we wpisie opublikowanym na stronie Extremely OK Games.