Nowa gra od twórców Celeste z opóźnieniem. Earthblade nie zadebiutuje w tym roku

Jak informuje studio odpowiedzialne za Earthblade, Extremely OK Games, platformówka z pikselową grafiką nie zadebiutuje na rynku w 2024 roku, tak jak zapowiadano. W niedawno opublikowanym wpisie na oficjalnej stronie firmy czytamy bowiem, że twórcy nie są jeszcze gotowi na ogłoszenie konkretnej daty premiery, za co przepraszają wszystkich wyczekujących na grę.

Dziękujemy za cierpliwość, staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć tę grę wideo, która wydaje się być uparcie zdeterminowana, aby nie powstać. (...) Musimy stawić czoła prawdzie: ta gra nie ukaże się w 2024 roku. Mieliśmy nadzieję ogłosić konkretną datę premiery mniej więcej teraz, ale po prostu nie mamy takiej możliwości. Wiemy, że dla wielu z was będzie to rozczarowujące i przepraszamy za to. – czytamy na oficjalnej stronie.