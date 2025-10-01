Nowa gra science fiction okaże się wielką klapą? Miliony wydawane na bzdury

Były deweloper uważa, że gracze powinni znacząco obniżyć swoje oczekiwania wobec tej kosmicznej strzelanki.

Star Citizen i powiązany z nim tryb fabularny Squadron 42 od lat budzą ogromne emocje wśród graczy. Produkcja rozwijana dzięki rekordowym wpłatom społeczności, które do tej pory przekroczyły już 800 milionów dolarów, wciąż nie doczekała się premiery. Najnowsze wypowiedzi rzekomego byłego pracownika studia Cloud Imperium Games rzucają jednak cień na ambitny projekt i mogą dodatkowo podsycić wątpliwości dotyczące jego przyszłości. Squadron 42 – pieniądze wydawane są na “bzdury” Na kanale YouTube Camural pojawił się materiał dotyczący Squadron 42, pod którym głos zabrał Robert Peterson, twierdzący, że do 2022 roku pracował w oddziale CIG we Frankfurcie jako projektant poziomów. Według niego tytuł, który miał być kosmiczną kampanią single-player, przypomina bardziej interaktywny film niż grę akcji.

Sama rozgrywka wygląda jak przerywnik filmowy, w którym idziesz przez otoczenie i słuchasz, jak Mark Hamill prowadzi rozmowę. Takich sytuacji jest w grze co najmniej pięć, co oznacza, że przynajmniej pięć razy gracz będzie mógł się poruszać i rozglądać, cały czas będąc przywiązanym do Marka Hamilla, zmuszony iść w jego tempie, nie robiąc nic poza słuchaniem dialogu – stwierdził Peterson. Były pracownik nie szczędził ostrych słów pod adresem zarządzania w CIG. Jego zdaniem proces twórczy był zaburzony przez praktykę „art before design”, w ramach której kluczowe decyzje dotyczące poziomów podejmowali artyści, a nie projektanci. To miało prowadzić do sytuacji, w których osoby odpowiedzialne za przygotowanie lokacji nie rozumiały w pełni swojej roli. Byłem projektantem poziomów, ale nie pozwolono mi wykonywać mojej pracy. Artyści przejmowali obowiązki, choć sami nie wiedzieli, dlaczego właściwie się tym zajmują. Cały zespół we Frankfurcie był na skraju wytrzymałości – wyjaśnił. Peterson podkreślił także, że po rezygnacji z pracy w 2022 roku w jego ślady miał pójść główny projektant poziomów. Najwięcej emocji budzą jednak zarzuty dotyczące finansów. W społeczności od dawna mówi się, że ogromne kwoty zebrane przez fanów nie zawsze są przeznaczane na rozwój gry. Peterson potwierdził te obawy, wskazując na nadmierne wydatki w niemieckim i brytyjskim oddziale studia. Mogę powiedzieć jedno - miliony dolarów pochodzące od wspierających zostały zmarnowane na bzdury. To dotyczy zarówno zespołów z Frankfurtu, jak i Manchesteru – dodał.

GramTV przedstawia:

Według Petersona Squadron 42 ma imponować warstwą wizualną i gwiazdorską obsadą, w której znalazł się m.in. Mark Hamill, ale prawdziwej rozgrywki będzie w nim jak na lekarstwo. Squadron 42 będzie pięknie wyglądać, ale bez wątpienia stanie się jedną z najgorszych gier, jakie kiedykolwiek wymyślono, a co dopiero zrealizowano. Squadron 42 nigdy nie dostanie moich pieniędzy – napisał były deweloper. Mimo rosnącej krytyki Cloud Imperium Games nie ustaje w zapowiedziach, że Squadron 42 zaoferuje graczom „niezapomniane doświadczenie”. Twórcy celują w premierę w 2026 roku, jednak coraz więcej fanów zaczyna zastanawiać się, czy produkcja faktycznie spełni wieloletnie oczekiwania.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.