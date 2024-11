Nowa Godzilla już powstaje. Za kamerą powróci reżyser hitowego Godzilla Minus One

Reżyser nie tylko wyreżyseruje niezatytułowaną jeszcze Godzillę, ale również napisze do niej scenariusz i zajmie się efektami specjalnymi. Przypomnijmy, że Godzilla Minus One zdobyła Oscara za najlepsze efekty wizualne, więc Japończyk za jakiś czas będzie mógł powtórzyć swój sukces.

Po tak wielkim sukcesie Godzilli Minus One nie pozostało nic innego, jak niemal rok po premierze tamtego filmu, ogłosić nową produkcję. Studio Toho opublikowało specjalne wideo, w którym oficjalnej ogłosili, że kolejna japońska Godzilla już znajduje się w produkcji. Co najważniejsze, za kamerą widowiska ponownie stanie Takashi Yamazaki, twórca poprzedniego filmu.

Nowa Godzilla będzie 34. częścią serii wyprodukowaną przez Toho i 38. filmem, w którym pojawi się słynny potwór. Godzilla Minus One było osobną produkcją, niepowiązaną z filmami o Godzilli i Kongu z Monsterverse od Legendary i Warner Bros. Nowa produkcja również nie powinna mieć nic wspólnego z amerykańskim uniwersum.

Obecnie nie mamy żadnych informacji o nowej japońskiej Godzilli. Nie wiadomo nawet, czy będzie to bezpośrednia kontynuacja Godzilla Minus One, co też mogła zapowiadać ostatnia scena filmu, czy też niepowiązany projekt, który przedstawi zupełnie nowych bohaterów, prawdopodobnie w innym okresie niż powojenna Japonia.

Warto przypomnieć, jak dużym sukcesem była Godzilla Minus One. Oprócz Oscara za efekty specjalne, film zarobił w kinach na całym świecie aż 116 milionów dolarów, stając się kinowym hitem w wielu krajach, w tym w Ameryce. Była to również najlepiej zarabiająca odsłona Godzilli w Japonii. Budżet filmu wyniósł niecałe 15 mln dolarów.

