Nowa darmowa gra na Steam. Już wkrótce stanie się płatna

Pod koniec grudnia ubiegłego roku we wczesnym dostępie zadebiutowała gra Mangui na Steam. Tytuł został udostępniony za darmo, ale niedawno twórca produkcji, Damulchi, ogłosił, że jego tytuł wkrótce doczeka się premiery pełnej wersji, która zostanie udostępniona za odpowiednią ceną. Gracze wciąż mogą zdobyć tę grę całkowicie za darmo, ale czasu jest niewiele i oferta trwa tylko do 23 lutego. Od tego dnia za Mangui trzeba będzie zapłacić. Deweloper jak na razie nie ujawnił ceny, ale zdradził, że pełna wersja zostanie udostępniona na początku w marca.

Mangui to turowa gra roguelike inspirowana mrocznym, tradycyjnym koreańskim folklorem. Wciel się w jednego z czterech bohaterów i odkryj tajemnice mrocznych gór Mangui. Przetrwaj i opowiedz swoją historię w tym niebezpiecznym świecie pełnym upiorów i potworów! Łącz różne umiejętności i zbieraj potężne wyposażenie, aby stawić czoła hordom upiornych stworzeń. Twoje strategie zadecydują o przebiegu przygody oraz o losach bohaterów! Góra Mangui jest domem dla licznych stworzeń, potworów i duchów. Przerażający przeciwnicy, tacy jak Hyang-rang, Królowa Stonóg, San-gun, Cienisty Generał, Soho, Przebiegły Lis, i wielu innych, zrobią wszystko, aby twoja podróż przez górę Mangui zamieniła się w prawdziwy koszmar.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na przypisanie do swojego konta Mangui za darmo, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie niebieski przycisk „Dodaj do biblioteki”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam.