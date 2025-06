Nową Czarną Panterą została biała postać. Kontrowersyjna decyzja Marvela

Przeciwnicy zmieniania ras postaci w filmach i serialach od dawna żartują sobie, że Ryan Gosling byłby idealnym wyborem do roli nowej Czarnej Pantery. Coś, co stało się już oklepanym memem, może jednak mieć pokrycie w rzeczywistości. Chociaż Marvel Studios obecnie nie planuje obsadzać tego aktora w roli przywódcy Wakandy, to za kilkanaście lat biały aktor w roli Czarnej Pantery może nikogo nie dziwić. Na sklepowe półki trafił właśnie pierwszy numer nowej serii Marvel Knights zatytułowanej The World To Come. To właśnie w nim nową Czarną Panterą został biały bohater.

Czarna Pantera – w nowym komiksie syn T’Challi jest biały

Za komiks odpowiadają scenarzysta Christopher Priest oraz artyści Joe Quesada, Richard Isanove i Richard Starkings. Historia rozpoczyna się śmiercią T’Challi jako starszego mężczyzny. Jednak to nie ona stanowi największy szok dla czytelnika. Fabuła szybko przenosi się w przeszłość, by ukazać wydarzenia prowadzące do jego upadku.