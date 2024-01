Nowa broń w Valorant! Co wyróżnia karabin snajperski Outlaw?

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich graczy Valorant. Już wkrótce na wirtualnych arenach dostępna będzie zupełnie nowa broń. Mowa tutaj o karabinie snajperskim Outlaw.

Outlaw – nowa broń w Valorant

Według przedstawionych informacji Outlaw wyceniony będzie na 2400 kredytów, co plasuje go pomiędzy takimi snajperkami jak Marshal (950 kredytów) i Operator (4700 kredytów). Broń przede wszystkim wyróżniają dwie lufy, dzięki czemu będzie można oddać z niej dwa strzały bez konieczności przeładowywania. Oczywiście, ceną za taką możliwość będzie dłuższy czas potrzebny na załadowanie broni.



Outlaw ma się pojawić w Valorant wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu (Epizod 8, Akt 1), co zaplanowane jest na 9 stycznia. Na koniec przypomnijmy, że ta taktyczna strzelanka od Riot Games zadebiutowała na rynku w 2020 roku, a dostępna jest wyłącznie na PC.

