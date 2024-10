Nowa aktualizacja do The Rogue Prince of Persia już dostępna. Twórcy podzielili się szczegółami

Studio Evil Empire udostępniło na Twitterze/X wpis, w którym informują o pojawieniu się najnowszej aktualizacji do The Rogue Prince of Persia. Jest to spin-off popularnej serii znajdujący się od kilku miesięcy we wczesnym dostępie. Aktualizacja o tytule Risk & Reward jest dziewiątym update’em gry - wprowadza on kilka nowości oraz naprawia pomniejsze problemy.

The Rogue Prince of Persia - zmiany w nowej aktualizacji

W nowej aktualizacji do The Rogue Prince of Persia dodano nowy element rozgrywki, który dosyć słusznie został przedstawiony przez twórców jako misja poboczna. Polega on na losowym spotkaniu małej postaci potrzebującej pomocy. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie dziewczynki przez kilka poziomów platformowych, za co otrzymamy różnego rodzaju nagrody. Twórcy zaznaczyli, że opisane wydarzenie może się zdarzyć tylko raz w całym przejściu gry.