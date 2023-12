Nominacje do Złotych Globów ogłoszone. Barbie, Oppenheimer, Sukcesja i Netflix niekwestionowanymi liderami

Wspomniana wcześniej walka streamerów toczy się w zasadzie jedynie pomiędzy Netflix a HBO, ale pierwszy z wymienionych wysunął się na zdecydowane prowadzenie, zdobywając łącznie 28 nominacji, podczas gry HBO ma ich na koncie 17.

Jednak to HBO jest rekordzistą tej edycji Złotych Globów, bowiem żaden serial w historii tego wydarzenia nie miał tylu nominacji, co właśnie Sukcesja.

Nominacje dla dystrybutorów za film:

Netflix — 13

Warner Bros. — 12

A24 — 11

Universal — 11

Searchlight Pictures — 8

Oryginalne filmy Apple — 7

Amazon MGM Studios — 4

Neon — 4

Sony Pictures Releasing — 4

Fokus — 3

Walt Disney Studios Motion Pictures — 3

Gkids — 2

Mubi — 2

Orion Pictures / Amazon MGM Studios — 2

Dystrybucja kin AMC — 1

Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment — 1

Lionsgate — 1

Paramount Pictures — 1

Dystrybucja Pathe — 1

Nominacje dla seriali:

Sukcesja — 9

Niedźwiedź — 5

Tylko morderstwa w budynku — 5

Korona — 4

Wołowina — 3

Daisy Jones i szóstka — 3

Fargo — 3

Ostatni z nas — 3

Ted Lasso — 3

1923 — 2

Abbott Elementary — 2

Barry — 2

Dyplomatka — 2

Towarzysze podróży — 2

Obowiązki przysięgłych — 2

Lekcje chemii — 2

Poranny program — 2

Nominacje dla dystrybutorów za serial:

HBO | Maks. — 17

Netflix — 15

Apple TV+ — 9

FX — 8

Hulu — 6

Prime Video — 5

Showtime — 4

Paramount+ — 3

ABC — 2

Amazon Freevee — 2

Peacock — 1

Najlepszy serial dramatyczny:

1923

The Crown

Dyplomatka

The Last of Us

The Morning Show

Sukcesja

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Brian Cox, Sukcesja

Kieran Culkin, Sukcesja

Gary Oldman, Kulawe konie

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Sukcesja

Dominic West, The Crown

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, Dyplomatka

Sarah Snook, Sukcesja

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

Najlepszy serial komediowy lub musical: