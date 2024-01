Nominacje do DICE Awards 2024. Baldur’s Gate 3 zgarnie kolejny tytuł gry roku?

Mowa tutaj oczywiście o Marvel’s Spider-Man 2, które było wielkim przegranym The Game Awards 2023. Kontynuacja przygód Człowieka-Pająka ma jednak szansę przyćmić konkurencję na DICE Awards 2024. Najnowsze dzieło Insomniac Games otrzymało największą liczbę nominacji i na wspomnianej gali powalczy o zwycięstwo w aż 9 kategoriach, w tym także o tytuł najlepszej gry 2023 roku.

Na drugim miejscu – pod względem liczby nominacji – uplasował się Alan Wake 2, który na DICE Awards 2024 ma okazję zgarnąć 8 statuetek. Podium – z 7 nominacjami – zamyka natomiast Baldur’s Gate 3. Zarówno najnowsza produkcja Remedy Entertainment, jak i dzieło deweloperów z Larian Studios zmierzą się z Marvel’s Spider-Man 2 w wyścigu o tytuł najlepszej gry 2023 roku.

W walce o zwycięstwo w najważniejszej kategorii udział wezmą również Cocoon oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach znajdziecie poniżej. Zwycięzców DICE Awards 2024 poznamy natomiast 15 lutego 2024 roku.

DICE Awards 2024 – nominacje

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Ocalały

Starfield

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:

Alan Wake 2 – Saga Anderson

Baldur’s Gate III – Astarion

Baldur’s Gate III – Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 – Miles Morales

Thirsty Suitors – Jala

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel’s Spider-Man 2

Planet Of Lana

Star Wars Jedi: Ocalały

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Ocalały

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie historii:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate III

Dave The Diver

Thirsty Suitors

Venba

Wybitne osiągnięcie techniczne:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

The Finals

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Najlepsza gra akcji:

Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Remnant II

Najlepsza gra przygodowa:

Alan Wake 2

Cocoon

Dave The Diver

Star Wars Jedi: Ocalały

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Najlepsza gra rodzinna: