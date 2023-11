Golden Joystick Awards 2023 rozdane. Baldur’s Gate 3 nie dał szans konkurencji

Już pod koniec października poznaliśmy nominacje do tytułu „Ultimate Game of the Year” na Golden Joystick Awards 2023. Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – poznaliśmy zwycięzców we wszystkich kategoriach. Okazuje się, że najwięcej powodów do radości mieli deweloperzy Larian Studios. Baldur’s Gate 3 nie dał bowiem szans konkurencji i zgarnął aż 6 statuetek.