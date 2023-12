Marvel's Spider-Man 2 największym przegranym The Game Awards? Fani zawiedzeni

Wczoraj w nocy z czwartku na dziś odbyło się wyczekiwane przez całą branżę wydarzenie The Game Awards. Poznaliśmy już pełną listę zwycięzców, którą możecie znaleźć w naszej osobnej wiadomości. Jeśli nie oglądaliście transmisji na żywo lub wciąż nie nadrobiliście zaległości, niektórych z Was może zdziwić fakt, iż w zestawieniu z wygranymi produkcjami we wszystkich kategoriach nigdzie nie znajdziemy gry Marvel’s Spider-Man 2, której nie udało się zgarnąć choćby jednej statuetki.

The Game Awards 2023 – Marvel’s Spider-Man 2 największym przegranym gali?

Trzeba bowiem wziąć tutaj pod uwagę fakt, iż produkcja studia Insomniac Games otrzymała aż siedem nominacji – przed nią znalazły się jedynie Baldur’s Gate III (które zgarnęło tegoroczną statuetkę Najlepszej gry roku) oraz Alan Wake 2 (który zgarnął w sumie trzy statuetki: za Najlepszą reżyserię, Najlepszą narrację oraz Najlepszy kierunek artystyczny), gdyż obie gry otrzymały osiem nominacji. Tuż po zakończeniu wydarzenia deweloperzy z Insomniac Games pogratulowali wszystkim zwycięzcom:

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy nominowali Marvel's Spider-Man 2 w kilku kategoriach na stronie @TheGameAwards w tym roku! To zaszczyt mieć Wasze wsparcie. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i nominowanych – wszyscy na to zasłużyliście!

