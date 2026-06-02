Noctua przedstawi podkładki z nanotub węglowych na Computex 2026

Noctua ogłosiła długoterminową współpracę z Carbice, amerykańską firmą, skupiającą się na materiałach termoprzewodzących z nanotub węglowych.
Noctua nawiązała umowę na wyłączność z Carbice.
Zgodnie z umową, Noctua stanie się wyłącznym dystrybutorem detalicznym podkładek Carbice na rynku komputerowym DIY.
Pierwszym produktem będzie Noctua NT-CP1 AM5/4, podkładka termoprzewodząca zaprojektowana dla procesorów AMD Ryzen.
Noctua twierdzi, że podkładka została dostrojona i zatwierdzona zarówno dla procesorów AM5, jak i AM4.
Produkt zostanie zaprezentowany na targach Computex 2026.
Podkładki Carbice wykorzystują szyk nanotub węglowych umieszczonych wokół aluminiowego szkieletu.
Powierzchnia podkładki posiada również nanoskalową powłokę polimerową.
Według Noctua i Carbice sprawia to, że podkładki są łatwiejsze w obsłudze niż niektóre podkładki na bazie grafitu, zachowując jednocześnie możliwość ich demontażu i mniejszą podatność na ślizganie się podczas instalacji.
Firmy twierdzą, że podkładka może wręcz poprawić przewodzenie w miarę upływu czasu poprzez powtarzające się cykle termiczne.
Różni się to od pasty termoprzewodzącej, która może tracić wydajność z biegiem czasu z powodu pękania czy wysychania.
Noctua przedstawia NT-CP1 AM5/4 jako opcję interfejsu termicznego dla użytkowników, którzy nie chcą ponownie nakładać pasty.
Premiera NT-CP1 AM5/4 jest obecnie zaplanowana na wrzesień 2026 roku. Noctua nie potwierdziła jeszcze ceny produktu.
