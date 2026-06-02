ASUS wprowadził dwa nowe komponenty z serii ROG Edition 20

GPU ROG Astral GeForce RTX 5090 oraz zasilacz ROG Thor 3000W Titanium III wchodzą na salony.

Nowa karta graficzna bazuje na projekcie ROG Astral RTX 5090, ale dodaje zakrzywiony wyświetlacz AMOLED.

ASUS twierdzi, że ekran może wyświetlać wizualizacje 3D, niestandardowe animacje oraz dane sprzętowe w czasie rzeczywistym.

Może również synchronizować się z kompatybilnym ekranem LCD chłodzenia ROG AIO, co oznacza, że oba ekrany mogą wyświetlać dopasowaną treść wewnątrz tego samego systemu.

ASUS potwierdził, że wersja Edition 20 oferuje taką samą specyfikację jak ROG MATRIX, co w tym przypadku oznacza taktowanie boost na poziomie 2760 MHz.

Karta jest również wyraźnie grubsza niż standardowe modele ROG Astral. ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 zachowuje chłodzenie z czterema wentylatorami, stosowane w serii Astral. ASUS twierdzi, że konstrukcja ta poprawia przepływ i ciśnienie powietrza nawet o 20%.

Karta wykorzystuje również komorę parową oraz ciekły metal na rdzeniu GPU.

ASUS wymienia podwójne wejście zasilania poprzez odłączany adapter GC-HPWR oraz połączenie z zasilaczem.

Wygląda na to, że bazuje to na konstrukcji Astral BTF, która wykorzystuje już system ukrytych złączy zasilania ASUS dla kompatybilnych płyt głównych.