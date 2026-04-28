Noctua udostępnia modele 3D w CAD swoich wentylatorów, ale...

Noctua wrzuciła na swoją oficjalną stronę modele 3D CAD wszystkich swoich wentylatorów.
Dobre wieści dla modderów i innych entuzjastów! Projektowanie specjalnych mocowań i weryfikacja potencjalnych kolizji w PC będą znacznie łatwiejsze.
Dobre wieści dla modderów i innych entuzjastów! Projektowanie specjalnych mocowań i weryfikacja potencjalnych kolizji w PC będą znacznie łatwiejsze.
Noctua wrzuciła na swoją oficjalną stronę modele 3D CAD wszystkich swoich wentylatorów.
Firma od razu jednak zaznacza, że pliki celowo nie odwzorowują w pełni kluczowych elementów aerodynamicznych ze względu na patenty.
Do dyspozycji mamy więc osobną wyszukiwarkę z biblioteką wszystkich modeli w sekcji Download.
Z założenia mają one pomagać w pracach projektowych, czyli sprawdzaniu prześwitów, planowaniu mocowań, rozlokowywaniu wentylatorów czy kanałów powietrznych.
Społeczność będzie mogła się nimi bawić dowoli.
„Haczyk” jest jeden: Noctua przyznaje, że część detali została lekko zmodyfikowana w ramach ochrony własności intelektualnej i wskazuje od razu na przykład geometrii wirnika (łopatek).
W praktyce oznacza to, że udostępnione modele są wizualnie bardzo zbliżone do realnych wentylatorów, ale nie powinny być traktowane jako kompletna dokumentacja inżynieryjna do odtwarzania produktu.
Firma podkreśla też, że pliki nie są przeznaczone do symulacji wydajności ani do produkcji (np. „drukowania” własnych zamienników). Modele mają pomóc Ci zaprojektować wokół wentylatora Noctua, a nie zbudować jego funkcjonalną kopię.
Jak Wam się podoba taki ruch? Czy wszystkie firmy powinny dorzucać do swoich stron produktowych modele 3D?
