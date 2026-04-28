Noctua udostępnia modele 3D w CAD swoich wentylatorów, ale...

Dobre wieści dla modderów i innych entuzjastów! Projektowanie specjalnych mocowań i weryfikacja potencjalnych kolizji w PC będą znacznie łatwiejsze.

Noctua wrzuciła na swoją oficjalną stronę modele 3D CAD wszystkich swoich wentylatorów.

Firma od razu jednak zaznacza, że pliki celowo nie odwzorowują w pełni kluczowych elementów aerodynamicznych ze względu na patenty.

Do dyspozycji mamy więc osobną wyszukiwarkę z biblioteką wszystkich modeli w sekcji Download.

Z założenia mają one pomagać w pracach projektowych, czyli sprawdzaniu prześwitów, planowaniu mocowań, rozlokowywaniu wentylatorów czy kanałów powietrznych.

Społeczność będzie mogła się nimi bawić dowoli.