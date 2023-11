Nintendo zaprzecza istnieniu następcy Switcha. Prezes firmy dementuje wszystkie pogłoski

Jak informowaliśmy, we wrześniu pojawiła się pogłoska, że Nintendo przygotowało zamknięty pokaz nowej konsoli dla deweloperów, który odbył się w trakcie tegorocznej edycji gamescom. Miały być na nim prezentowane możliwości nowego sprzętu, a nawet specjalnie do tego przygotowana wersja gry Breath of the Wild. Padła wtedy nawet data przybliżonej premiery Switcha 2, którą pozycjonowano na drugą połowę 2024 roku.

Nintendo zaprzecza, że powstaje nowy Switch

Dodatkowo Furukawa skomentował także zamieszanie wywołane ujawnionym wnioskiem patentowym Nintendo. Jak pisaliśmy, można w nim zobaczyć urządzenie z dwoma ekranami, ewidentnie przeznaczone do grania i podobne do serii konsol przenośnych japońskiej firmy. Oczywiście rozgrzało to wyobraźnię wielu ludzi, którzy także tu zaczęli dopatrywać się nowej konsoli. Furukawa ostudził atmosferę stwierdzając, że wniosek patentowy został złożony z pełną świadomością, że zostanie odkryty i opublikowany i nie ma on przełożenia na jakiekolwiek ruchy firmy w kierunku produkcji nowej konsoli.