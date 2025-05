Nintendo Switch 2 z darmowymi ulepszeniami? Potwierdzono aktualizacje dla 12 gier

W przypadku takich tytułów jak Big Brain Academy i Clubhouse Games, aktualizacja ograniczy się wyłącznie do dodania funkcji GameShare, bez zmian graficznych. Game Builder Garage zyska wsparcie nowych funkcji kontrolera Joy-Con 2, umożliwiających sterowanie kursorem jak myszką.

Nowe aktualizacje mają poprawić ogólnie wrażenia z rozgrywki, a ich bezpłatna dostępność od premiery sprzętu to dobra wiadomość dla posiadaczy cyfrowych wersji gier. Wiele z nich zyska nie tylko wyższą rozdzielczość i płynniejsze działanie, ale również opcje współdzielenia rozgrywki, co może znacznie uatrakcyjnić powroty do starszych tytułów.