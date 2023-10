Nintendo Switch 2 – kolejne szczegóły. Data premiery i brak ekranu OLED

Jak podaje serwis Wccftech, do sieci wyciekły nowe informacje na temat następcy konsoli Nintendo Switch. Pojawiły się one na forum Gaming Leaks na Reddicie, gdzie użytkownik SoldierData ujawnił, że Nintendo Switch 2 przede wszystkim nie trafi na rynek z ekranem OLED. To jednak nie wszystko.

Nintendo Switch 2 – nowe informacje

Choć brak ekranu OLED na pewno byłby nieuzasadnionym za bardzo krokiem w tył (chyba że w planach byłoby, tak jak w przypadku obecnej konsoli, wypuszczenie po jakimś czasie drugiego modelu, już z ekranem), konsola miałaby otrzymać aparat z funkcjami AR, które prawdopodobnie mogłyby okazać się fajnym dodatkiem do wykorzystania dla deweloperów.

Źródło informatora potwierdziło, że sprzęt miałby pojawić się na rynku w dwóch różnych modelach, aczkolwiek ceny dla obu modeli nie zostały jeszcze ustalone, więc mogą ulec zmianie w stosunku do tych ujawnionych w zeszłym tygodniu, czyli 400 i 449 dolarów. Na sam koniec warto zaznaczyć, iż Nintendo Switch 2 ma zadebiutować na rynku 24 września przyszłego roku, aczkolwiek jeśli wydarzy się coś złego, Nintendo miało zaplanować drugą datę debiutu – 3 listopada.