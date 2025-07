Nintendo skróci cykle produkcyjne gier? Firma szuka sposobów na obniżenie kosztów

„Wierzymy, że można tworzyć gry w krótszym czasie, które nadal będą oferowały poczucie świeżości dla graczy” – zaznaczył Furukawa. Dodał, że to jeden z potencjalnych sposobów na walkę z rosnącymi kosztami i cenami gier.

W trakcie tej samej sesji pytań i odpowiedzi Furukawa odniósł się też do obaw o nowy system dystrybucji gier – Game-Key Card. Według prezesa jest to odpowiedź na większe rozmiary danych gier na Switcha 2, a Nintendo będzie nadal współpracować z wydawcami, by utrzymać ich wsparcie.

Furukawa skomentował również wyższą cenę konsoli, podkreślając, że jest adekwatna do oferowanych wrażeń, ale firma nie zapomina o młodszych odbiorcach. Nintendo planuje nowe formy kontaktu dzieci z marką poza samymi grami, aby z czasem wciągnąć je w świat konsol.