Nintendo pyta graczy czy wolą karty-klucze czy cyfrowe wersje gier na Switcha 2, ale pomija opcję, której wszyscy tak naprawdę chcą

Choć konsola Nintendo Switch 2 odniosła sukces sprzedażowy, jej premiera była poprzedzona falą krytyki. Główne zarzuty dotyczyły wysokiej ceny konsoli, a także kosztu gier takich jak Mario Kart World, które wyceniono na 80 dolarów. Problemem okazała się nie tylko cena, ale także kontrowersyjny system dystrybucji kart będącymi kluczami.

Nintendo pyta graczy o model dystrybucji gier, pomijając fizyczne wydania

Nowy system to osobliwe połączenie fizycznego nośnika i cyfrowej dystrybucji. Karta-klucz umożliwia pobranie gry z sieci, ale do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie samej karty. Można ją co prawda pożyczać znajomym, w przeciwieństwie do zwykłych wersji cyfrowych, ale i tak nie działa bez fizycznej obecności nośnika. Aby sprawdzić jak ten model odbierany jest przez graczy, Nintendo rozesłało w Japonii ankietę, pytającą, czy użytkownicy wolą karty-klucze od wersji cyfrowych. Niestety w ankiecie, w ogóle nie uwzględniono opcji zakupu tradycyjnej fizycznej wersji gry.