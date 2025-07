Nintendo przywraca tajemnicze "Online Playtest Program". Niezapowiedziana jeszcze gra MMO wraca do żywych?

Rejestracja do udziału w drugim teście wkrótce będzie otwarta. Nintendo informuje, że dotyczy on tej samej usługi, której testy prowadzono w październiku 2024 roku i będzie dostępny zarówno na Nintendo Switch jak i na debiutującym niedawno Nintendo Switch 2. Uczestnicy poprzednich testów ponownie mogą wziąć udział w programie. W tym przypadku można zgłaszać się zarówno indywidualnie, jak i w grupach, o ile posiada się aktywną subskrypcję Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Przeprowadzimy kolejny test w ramach programu Nintendo Switch Online: Playtest Program. Od godziny 17:00 [czasu polskiego] 21 lipca członkowie Nintendo Switch Online + Expansion Pack mogą zgłaszać się do udziału w testach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zeszłym roku gracze, którym udało się dostać do programu testowego, otrzymali poufne materiały i wytyczne, w tym zakaz ujawniania zawartości testów. Mimo to, do internetu wyciekły zrzuty ekranu i opisy, ujawniające, że testowana gra przypominała MMO z elementami kreatywności i eksploracji, w którym gracze wspólnie rozwijają ogromną, otwartą planetę. Wpis który wyciekł swego czasu informował:

W miarę przemierzania planety odkrywasz nowe krainy, wrogów i zasoby, które będą kluczowe w twojej dalszej podróży.

Zrzuty ekranu ujawniały rozgrywkę podobną do Minecrafta, ale z systemem “Beacons”, czyli specjalnych punktów rozgrywki rozmieszczanych na ogromnej planecie. Im wyżej ustawiony Beacon, tym większy jego zasięg i obszar działania (tzw. Beacon Zone). W grze miało się znaleźć również specjalne miejsce zwane “Dev Core”, opisane jako społeczny hub, w którym gracze mogą się spotykać, rozwijać postacie, zdobywać przedmioty, komunikować się z innymi i przygotowywać do wyprawy.

Czy Nintendo rzeczywiście tworzy własne MMO z elementami budowy i eksploracji? Na razie japoński gigant nie zdradza żadnych szczegółów, ale z pewnością fani Nintendo zacierają miejsce, bowiem zdecydowanie brakuje takich produkcji na Switchu.