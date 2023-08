Nintendo przygotowuje mały upominek dla fanów gry Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo szykuje sympatyczny upominek dla abonentów Nintendo Switch Online. Zadowoleni będą zwłaszcza fani gry Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo ogłosiło, że niedługo pojawią się nowe ikony, które będzie można używać jako grafik profilowych w ramach usługi online . Motywem tych ikon są postacie z gry Zelda: Tears of the Kingdom , dzięki czemu gracze mogą spersonalizować swoje profile za pomocą ulubionych postaci.

Chociaż obecnie dostępne są trzy ikony, w ciągu najbliższych kilku tygodni zostaną dodane kolejne. To nie pierwszy raz, kiedy Nintendo oferuje takie ikony. W okolicach premiery Tears of the Kingdom firma wprowadziła ikony przedstawiające Linka, Ganondorfa i kilka innych postaci. Tym razem skupiono się bardziej na postaciach drugoplanowych z gry. Nowe ikony obejmują szereg postaci, od Zeldy i Ganondorfa po Riju, Yonę i Yunobo.

Upominek dla fanów Zeldy

Podczas gdy fani czekają na DLC do Tears of the Kingdom, Nintendo Switch Online rozszerzyło swoją klasyczną bibliotekę gier Zelda, oferując więcej tytułów dla tych, którzy chcą zagłębić się w serię.