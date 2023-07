Dwie klasyczne gry z konsoli Game Boy Color pojawiają się w Nintendo Switch Online

Zarówno The Legend of Zelda: Oracle of Ages , jak i The Legend of Zelda: Oracle of Seasons są już dostępne dla subskrybentów Nintendo Switch Online .

W Oracle of Ages nasz bohater Link wyrusza na misję ocalenia krainy Labrynna i aby to zrobić, będzie musiał odbyć podróż w czasie, przemykając między przeszłością a teraźniejszością, aby manipulować otaczającym go środowiskiem.

Tymczasem w Oracle of Seasons, Link ma moc zmieniania pór roku. Jest to coś, co będzie musiał zrobić, aby powstrzymać żądnego władzy generała Onoxa w krainie Holodrum.

Dwie gry Zelda trafią do Nintendo Switch Online

Tytuły te zostały pierwotnie wydane w 2001 roku i można w nie grać oddzielnie lub łączyć je dzięki systemowi haseł. To odblokuje „ostateczną przygodę". Jeśli gracze zdecydują się to zrobić, zobaczą, że niektóre postacie w grze zmieniają się między dwiema przygodami, podobnie jak niektórzy wrogowie. Ponadto dostępne są opcje ulepszania i transportu broni.

Warto też wiedzieć, że w Oracle of Ages większy nacisk położono na łamigłówki, za to Oracle of Seasons stawia zdecydowanie na akcję.