Nintendo planowało Mario Kart World na pierwszego Switcha. „To była trudna sytuacja"

W poprzednich częściach Mario Kart, po ukończeniu jednej trasy przechodziło się do kolejnej. Jednak pomyślałem, że przy współczesnej technologii stworzenie jednej, rozległej mapy z płynnymi przejściami między trasami nie jest już nierealne. Z takim założeniem zaczęliśmy projektować nowy typ gry Mario Kart… i właśnie wtedy zaczęły się nasze kłopoty.

Zastanawialiśmy się, co zrobić w kolejnej grze z serii Mario Kart, już podczas prac nad Mario Kart 8 Deluxe, a pierwsze prototypy zaczęliśmy tworzyć w marcu 2017 roku. Oficjalnie rozpoczęliśmy prace nad projektem pod koniec tamtego roku. Chcieliśmy wynieść serię na wyższy poziom. Dlatego zdecydowaliśmy się zrezygnować z numeracji i postawić na zupełnie nowy tytuł: Mario Kart World. Już na wczesnym etapie prac dodaliśmy nazwę Mario Kart World do koncepcji artystycznych.

Jednak realizacja tak ambitnego celu napotkała na poważne wyzwania, zwłaszcza podczas prac prowadzonych z myślą o oryginalnej konsoli Nintendo Switch. Deweloperzy musieli rozważać kompromisy: „Cały czas byliśmy świadomi tego, z czego musimy rezygnować w zamian”. Jak się okazuje, przeniesienie gry na Nintendo Switch 2 otworzyło przed deweloperami „wiele nowych możliwości”.

Podczas prac nad wersją na Nintendo Switch trudno było nam zawrzeć wszystko, co planowaliśmy, dlatego cały czas byliśmy świadomi tego, z czego musimy rezygnować w zamian. Dyskutowaliśmy o takich rzeczach jak obniżenie jakości oprawy graficznej, zmniejszenie rozdzielczości, a nawet o spadku liczby klatek na sekundę do 30 w niektórych przypadkach. To była trudna sytuacja.

Pracowaliśmy nad grą, odwlekając decyzje o cięciach, i w pewnym momencie wiedzieliśmy, że zrobi się z tego bałagan. Ale ponieważ postanowiliśmy wydać Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass, uznaliśmy, że to da nam trochę więcej czasu na kontynuację prac.