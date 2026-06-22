Nintendo otworzy nową restaurację. Super Family Restaurant zadebiutuje jeszcze w tym roku

Restauracja Nintendo może być ciekawym punktem podróży do Nintendo Museum.

Nintendo oficjalnie zapowiedziało otwarcie nowej restauracji, która jeszcze w 2026 roku dołączy do atrakcji dostępnych w Nintendo Museum. Lokal o nazwie Super Family Restaurant rozpocznie działalność jesienią i zaoferuje fanom wyjątkowe doświadczenie inspirowane najpopularniejszymi markami japońskiego giganta. Nintendo otworzy restaurację Nazwa restauracji jest ukłonem w stronę japońskiej nazwy konsoli Super Nintendo Entertainment System, która w Kraju Kwitnącej Wiśni była sprzedawana jako Super Famicom, czyli Super Family Computer. Nintendo opublikowało pierwsze materiały prezentujące wnętrze restauracji. Choć większość lokalu przypomina klasyczną restaurację z obsługą przy stolikach, nie zabraknie charakterystycznych dekoracji związanych z najpopularniejszymi seriami firmy. Na udostępnionych zdjęciach można dostrzec między innymi popiersie pancerza Samus z serii Metroid, replikę legendarnego Miecza Mistrza oraz naturalnej wielkości figurę Linka z gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Firma potwierdziła również, że w restauracji dostępne będzie szerokie menu obejmujące zarówno dania główne, jak i desery. Szczegóły dotyczące konkretnych potraw nie zostały jeszcze ujawnione. Wczytywanie ramki mediów.

Przez lata Nintendo otwierało już kilka lokali gastronomicznych inspirowanych swoimi markami. W Japonii wielokrotnie organizowano tematyczne kawiarnie poświęcone serii Kirby, a na terenie Nintendo Museum działa obecnie kawiarnia Hatena Burger. Menu Hatena Burger jest bardziej ograniczone, jednak lokal również oferuje wystrój inspirowany grami Nintendo, przede wszystkim serią Super Mario Bros., a także motywy z uniwersów Animal Crossing i The Legend of Zelda. Na razie Nintendo nie zapowiedziało zamknięcia istniejącej kawiarni, co sugeruje, że oba lokale będą funkcjonowały równolegle.

GramTV przedstawia:

Nintendo Museum zostało po raz pierwszy zapowiedziane w 2021 roku, a dla odwiedzających otwarto je w 2024 roku. Obiekt oferuje interaktywne wystawy, warsztaty oraz prezentuje historię firmy sięgającą czasów sprzed wejścia Nintendo na rynek gier wideo. Muzeum powstało na terenie dawnego zakładu należącego do Nintendo, w którym niegdyś produkowano karty do gry i naprawiano urządzenia firmy. Dzięki temu miejsce stanowi wyjątkową podróż przez ponad stuletnią historię japońskiego przedsiębiorstwa. Osoby, które nie planują podróży do Japonii, mogą odwiedzić inne lokale inspirowane markami Nintendo w Stanach Zjednoczonych. W parkach rozrywki Super Nintendo World oraz Universal Epic Universe działają restauracje i kawiarnie oferujące dania inspirowane światem Mario, takie jak Toadstool Cafe czy Power Up Cafe. Strefa Super Nintendo World jest również dostępna w Japonii, dzięki czemu miłośnicy Nintendo mają coraz więcej miejsc, w których mogą połączyć pasję do gier z kulinarnymi atrakcjami.