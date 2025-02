Nintendo eShop z wieloma przecenionymi grami. Zniżki sięgają nawet 93 procent

W sklepie Nintendo pojawiło się wiele przecenionych gier, a zdecydowaną większość stanowią te od wydawców Marvelous oraz WB Games. Dzięki temu przez najbliższy czas mamy okazję nabyć tytuły od Bloober Team, czy też takie z serii Rune Factory oraz Lego. Poniżej znajdziecie listę z najbardziej interesującymi ofertami.

Nintendo eShop - najlepsze gry z wyprzedaży

Wśród produkcji przecenionych obecnie w Nintendo eShop możemy znaleźć między innymi Moving Out, LEGO MARVEL Super Heroes 2, Rune Factory 3 Special, czy też Blasphemous 2 - kontynuację platformówki typu soulslike od The Game Kitchen i Team17. Oto kilkanaście najciekawszych promocji z wyprzedaży - każda z nich doczekała się co najmniej 40 procentowej obniżki ceny: