W Nintendo eShop pojawiła się gra „naśladująca” Black Myth: Wukong

Na Nintendo eShop pojawiła się gra Wukong Sun: Black Legend, bez wątpienia „naśladująca”, czy też „inspirująca się” Black Myth: Wukong. Choć platformówka 2D różni się rozgrywką od dynamicznego action RPG od Game Science, to grafika promocyjna i tytuł wyraźnie nawiązują do oryginału. Premiera „klona” zaplanowana jest na 26 grudnia, a gracze wyrażają już swoje niezadowolenie między innymi w chińskich mediach społecznościowych.

Należy zaznaczyć, że to nie pierwszy taki przypadek na eShopie. Wcześniej pojawiały się „imitacje” gier takich jak The Last of Us czy Unpacking.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że twórca Black Myth: Wukong wyraził ostatnio rozczarowanie werdyktem jury na The Game Awards 2024. „Dwa lata temu napisałem przemówienie do wygłoszenia po zdobyciu tytułu Gry Roku, tylko po to, by nigdy nie mieć okazji go wygłosić” – przekazał Feng Ji.