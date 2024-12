Black Myth: Wukong z dużą aktualizacją. Nowe tryby rozgrywki, mapa i nie tylko

Już jutro do sprzedaży trafi pudełkowe wydanie Black Myth: Wukong na PlayStation 5 . Tymczasem deweloperzy przygotowali wielką aktualizację, która wprowadza nowości – między innymi nowe tryby rozgrywki czy mapę. Ponadto zespół zadbał o poprawki i wydajność gry.

Ponadto gracze mogą spodziewać się Journeyer’s Chart. Jest to mapa, którą można odblokować po spotkaniu Strażnika na Czarnej Górze Wiatrów. Dodatkowo – z okazji nadchodzącego Chińskiego Nowego Roku – przygotowano specjalny zestaw zbroi, „Set of Opulence”, dostępny do odbioru poprzez „Prezent Pioniera”.

Nowa aktualizacja Black Myth: Wukong obejmuje również szereg poprawek. Naprawiono różne błędy związane z blokadą postaci czy brakiem możliwości rozpoczęcia walki. Pełna lista znajduje się w tym miejscu.

Na koniec przypomnijmy, że Black Myth: Wukong zadebiutowało 20 sierpnia 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5.