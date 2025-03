Nintedno Switch Online powiększa swoją bibliotekę. Donkey Kong i Mario’s Picross dołączają do kolekcji klasyków

Game Boy zadbiutował w 1989 roku i z miejsca stał się jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii. Pomimo, że jego produkcja została zakończona w 2003 roku, ten retro sprzęt po dziś dzień cieszy się sporą popularnością. Dostrzega to japońskie Nintendo, dlatego regularnie dorzuca kolejne gry z 8-bitowej konsolki do usługi Nintendo Switch Online.

Drugim nowym tytułem jest Mario’s Picross z 1995 roku. Gra logiczna oparta na układankach liczbowych. Tutaj ciekawostka, pomimo, że jest to gra z popularnym hydraulikiem w roli głównej, nie została ona stworzona przez Nintendo. Producentami byli Jupiter Corporation oraz Creatures Inc..

Nintendo Switch Online oferuje szeroki wybór gier z Game Boya. Wśród nich znajduje się między innymi Castlevania Legends z 1997 roku, opowiadająca o początkach historii Draculi i jego rywalizacji z rodem Belmontów. Fani serii Mega Man mogą zagrać w części od drugiej do piątej, a miłośnicy Kirby’ego mają do dyspozycji Kirby’s Dream Land i jego kontynuację. W katalogu znajdują się również klasyczne odsłony Donkey Konga oraz Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Osobiście polecam wspaniałe RPG Golden Sun, choć to znajduje się już w katalogu nowszego Game Boya – Advance.

Dodanie Donkey Konga i Mario’s Picross nastąpiło zaledwie kilka dni po aktualizacji wprowadzającej Wario Land 4. Nintendo nieustannie rozbudowuje ofertę dla abonentów, którzy mogą także słuchać ścieżek dźwiękowych z gier The Legend of Zelda: A Link to the Past oraz StreetPass Mii Plaza 3DS.