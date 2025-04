Niewiele brakowało, a Negana w The Walking Dead zagrałby ktoś inny. Trudno sobie to jednak dzisiaj wyobrazić

Jak ujawnił serwis Comic Book, Matthew Lillard, aktor wcielający się w Stu Machera, jednego z pierwszych Ghostface’ów w kultowym Krzyku z 1996 roku oraz w Kudłatego w Scooby-Doio, był blisko zagrania Negana w szóstym sezonie The Walking Dead. Podczas panelu „Scream” na Walker Stalker Con w Atlancie, Matthew Lillard zdradził kulisy przesłuchań do roli:

Choć dziś trudno wyobrazić sobie The Walking Dead bez brutalnego, sarkastycznego i charyzmatycznego Negana w wykonaniu Jeffreya Deana Morgana, okazuje się, że aktor nie był pierwszym wyborem do tej kultowej roli. Jak się dzisiaj okazuje, bardzo poważnym kandydatem do tej roli był Matthew Lillard, znany z serii Krzyk i Scooby-Doo!

Dostałem telefon. Powiedzieli, że chcą mnie na casting do The Walking Dead. Duża rola. Mówię: “Okej, super”. Nie oglądałem serialu, sorry. Poszedłem na przesłuchanie i byli zachwyceni. Powiedzieli: “Naprawdę cię pokochali, jesteś w grze o tę rolę”. A ja na to: “To zwykle oznacza, że i tak dostanie ją ktoś inny”.

Matthew Lillard został zaproszony na drugie przesłuchanie, gdzie poproszono go, by był zarówno zabawny jak i dramatyczny. Dopiero wtedy dowiedział się, że chodzi o rolę Negana. Ostatecznie producenci zdecydowali się na Jeffreya Deana Morgana, który – jak doniesiono – wniósł do postaci bardziej „dziką energię”. Nie wiadomo, czy rozważanie Lillarda miało związek z jego rolą Ghostface’a, ale byłoby to na swój sposób logiczne. Jego czarny humor, psychopatyczny urok i szalona osobowość bardzo przypominają Negana.