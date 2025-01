Niewiele brakowało, a Harrison Ford nie zagrałby w filmie Blade Runner

Ridley Scott postanowił nie rezygnować ze swojego planu i przekonał wytwórnię, aby to Harrison Ford zagrał główną rolę. Wcześniej do obsadzenia aktora w Blade Runnerze przyczynił się Steven Spielberg.

Harrison Ford nie był gwiazdą. Właśnie skończył latać Sokołem Millennium w Gwiezdnych wojnach. Pamiętam, jak moi finansiści mówili: „Kim do cholery jest Harrison Ford?”. Odpowiedziałem: „Sami przekonacie” Harry został moim głównym aktorem.

Scott dodał, że skontaktował się w sprawie Harrisona Forda ze Spielbergiem, aby zapytać go, czy jest on odpowiednim aktorem do jego nowego filmu. Sam Ford był pozytywnie nastawiony do Łowcy androidów, ponieważ chciał zagrać nieco bardziej dramatyczną postać w porównaniu do Hana Solo i Indiany Jonesa.