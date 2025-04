Nietypowe podejście do survival horroru. W nowej produkcji z tego gatunku wcielicie się w... szczura

W ostatnich latach zarówno gry AAA, jak i niezależne tytuły, starają się na nowo definiować gatunek horroru. Od klasyków, takich jak Resident Evil i Silent Hill, po współczesne fenomeny jak Five Nights at Freddy’s czy Poppy Playtime, wszystkie one poszerzają granice grozy. Cyber Rats zamierza połączyć znane mechaniki survivalowe i roguelite z wyjątkową koncepcją głównego bohatera oraz proceduralnie generowanym światem gry, który sprawdzi refleks i nerwy graczy na nowe, makabryczne sposoby.

Survival horror ze szczurem w roli głównej

Za grę odpowiada studio Outpost Games, które właśnie opublikowało pierwszy zwiastun zapowiadający Cyber Rats. W grze wcielamy się w szczura uwięzionego w labiryncie eksperymentalnego ośrodka badawczego, kontrolowanego przez bezwzględną sztuczną inteligencję. Celem gracza jest zebranie odpowiedniej ilości sera, by ukończyć zadania badawcze i uciec z koszmaru. Labirynt zmienia się z każdą rozgrywką, dzięki czemu żaden test nie będzie taki sam. Po drodze czekają pułapki, mordercze roboty – Cyborg Hunters – oraz kolejne eksperymenty, mutacje szczura i ulepszenia, które pomogą przetrwać w tej bezlitosnej rzeczywistości.