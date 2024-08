Niesforna koza powraca. Zapowiedziano Goat Simulator Remastered

Goat Simulator od pierwszej odsłony serii wyróżnia się słabą grafiką oraz masą błędów. Pominięto również Goat Simulator 2, przez co sequelem oryginału został Goat Simulator 3. Jest to celowy zabieg twórców, mający na celu zgrywę z branży gier, co też podkreślają to stylem swoich wypowiedzi na temat gry.

Goat Simulator Remastered to w pełni nonsensowna gra i była w pełni nonsensowną grą od momentu wynalezienia symulacji kozy ponad 10 lat temu. Jak wspominaliśmy wcześniej: zalecamy wydanie pieniędzy na coś innego, na przykład na odjazdowy kapelusz, stos cegieł albo może na zrzutkę ze znajomymi i kupno prawdziwej kozy.