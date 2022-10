NieR:Automata na Switcha ocenione. "Łatwo zapomnieć, że nie gramy na PS lub Xboksie"

NieR:Automata The End of YoRHa Edition ma wylądować na Switchu 6 października. Produkcja, w którą pierwszy raz mieliśmy okazję zagrać w 2017, była dość intensywnie promowana – w ostatnich tygodniach w internecie pokazano mnóstwo materiałów wideo z NieR. A teraz w internecie zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje. Okazuje się, że jest bardzo dobrze – noty od krytyków wskazują na to, że mamy do czynienia z solidnym portem.