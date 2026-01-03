Netflix wywierał nacisk na twórców Stranger Things. Bracia Duffer postawili jednak na swoim

Twórcy Stranger Things ujawniają, że w całej historii serialu usunięto tylko jedną scenę, ale była ona nakręcona wbrew ich woli.

Matt i Ross Duffer, twórcy serialu Stranger Things, ujawnili, że przez całą, trwającą niemal dekadę historię produkcji usunięto z finalnej wersji zaledwie jedną nakręconą scenę. Co więcej, była to sekwencja napisana na prośbę Netflixa, której sami twórcy nie chcieli realizować.

Netflix wywierał nacisk na Stranger Things

W rozmowie z serwisem Collider, bracia Duffer odnieśli się do krążących w sieci plotek o rzekomo wyciętych lub alternatywnych scenach z piątego, finałowego sezonu serialu. Część fanów spekulowała, że z ostatnich odcinków usunięto dłuższe sekwencje fabularne lub zmieniono ich przebieg. Jak się jednak okazało, takie teorie nie mają pokrycia w rzeczywistości. Matt Duffer wyjaśnił, że jedyną istotną ingerencją montażową w finałowym sezonie było skrócenie jednej sceny: