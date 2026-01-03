Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix wywierał nacisk na twórców Stranger Things. Bracia Duffer postawili jednak na swoim

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/03 19:00
Twórcy Stranger Things ujawniają, że w całej historii serialu usunięto tylko jedną scenę, ale była ona nakręcona wbrew ich woli.

Matt i Ross Duffer, twórcy serialu Stranger Things, ujawnili, że przez całą, trwającą niemal dekadę historię produkcji usunięto z finalnej wersji zaledwie jedną nakręconą scenę. Co więcej, była to sekwencja napisana na prośbę Netflixa, której sami twórcy nie chcieli realizować.

Stranger Things
Stranger Things

Netflix wywierał nacisk na Stranger Things

W rozmowie z serwisem Collider, bracia Duffer odnieśli się do krążących w sieci plotek o rzekomo wyciętych lub alternatywnych scenach z piątego, finałowego sezonu serialu. Część fanów spekulowała, że z ostatnich odcinków usunięto dłuższe sekwencje fabularne lub zmieniono ich przebieg. Jak się jednak okazało, takie teorie nie mają pokrycia w rzeczywistości. Matt Duffer wyjaśnił, że jedyną istotną ingerencją montażową w finałowym sezonie było skrócenie jednej sceny:

Jedyną rzeczą, którą trochę przycięliśmy, była scena z nastolatkami na dachu, ponieważ było tam bardzo dużo improwizacji. To jedna z moich ulubionych scen, ale była o jakieś pięć minut za długa, więc ją skróciliśmy. Istnieje więc jej dłuższa wersja.

Przed premierą finału serialu, w sieci pojawiały się intensywne dyskusje na temat porzuconych wątków romantycznych oraz przypuszczeń, że Nastka grana przez Millie Bobby Brown, otrzyma znacznie więcej czasu ekranowego. Według Matta Duffera żadna z tych teorii nie była jednak związana z usuniętymi scenami:

Nie, w całej historii Stranger Things usunięto tylko jedną scenę i to jeszcze w pierwszym sezonie. Była to scena, którą Netflix kazał nam napisać, choć nie chcieliśmy jej tworzyć. Nagraliśmy ją, a potem ją usunęliśmy, a oni zapomnieli, że w ogóle została nakręcona. To było dość niesamowite.

GramTV przedstawia:

Oznacza to, że materiał, który widzowie zobaczyli w finałowych odcinkach Stranger Things, jest dokładnie tym co twórcy zaplanowali. Choć część fanów może wciąż liczyć na alternatywne wersje wydarzeń lub domknięcie niektórych wątków, według braci Duffer ostateczna wizja serialu w całości trafiła na ekrany.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/sci-fi-shows/stranger-things-creators-say-theres-only-ever-been-one-deleted-scene-in-the-shows-entire-history-which-netflix-wanted-written-but-they-didnt/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

