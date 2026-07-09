Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna wokalistka miała 75 lat

Artystka, która zapisała się w historii muzyki dzięki przebojom Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero, zmarła po walce z chorobą. Informację przekazała jej rodzina.

Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek lat 80. Informacja o śmierci artystki pojawiła się na jej oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Walijska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii, gdzie od pewnego czasu była leczona. Nie żyje Bonnie Tyler W opublikowanym oświadczeniu bliscy Bonnie Tyler poinformowali, że wokalistka zmarła niespodziewanie w nocy z powodu choroby, z którą zmagała się od dłuższego czasu. Rodzina poprosiła jednocześnie o uszanowanie prywatności i zapowiedziała, że w późniejszym terminie przekaże więcej informacji.

Problemy zdrowotne artystki nasiliły się w maju, gdy trafiła do szpitala w portugalskim Faro z powodu nagłego schorzenia jelit wymagającego pilnej operacji. Po zabiegu lekarze wprowadzili ją w śpiączkę farmakologiczną. Choć w czerwcu wybudziła się ze śpiączki, jej stan nadal pozostawał bardzo ciężki i wymagał intensywnej terapii. Z tego powodu odwołano również planowaną trasę koncertową. Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w walijskim Skewen. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 70., a pierwszy sukces odniosła dzięki singlowi Lost in France oraz albumowi The World Starts Tonight. Charakterystyczna, zachrypnięta barwa jej głosu była efektem operacji usunięcia guzków z fałdów głosowych i z czasem stała się jej znakiem rozpoznawczym.

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Światową sławę przyniosła jej współpraca z producentem Jimem Steinmanem. Napisany przez niego utwór Total Eclipse of the Heart sprzedał się w milionach egzemplarzy i przez cztery tygodnie zajmował pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, czyniąc Bonnie Tyler pierwszą walijską artystką, której udało się osiągnąć taki sukces w Stanach Zjednoczonych. Rok później ukazał się kolejny z jej największych przebojów – Holding Out for a Hero, który trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Footloose i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów pop-rockowych lat 80. W kolejnych latach Tyler nagrywała następne albumy, koncertowała na całym świecie i na stałe zapisała się w historii muzyki jako jedna z ikon swojej epoki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









