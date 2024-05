Nie przekażemy konta Steam innej osobie w formie ostatniej woli. Po śmierci użytkownika gry przepadają

Na początku marca bieżącego roku podawaliśmy informacje o ogromnej liczbie aktywnych graczy na platformie Valve . Wówczas padł nowy rekord – jednocześnie zalogowanych było 34,2 miliona osób. Część użytkowników może jednak zastanawiać się, co dzieje się z kontem, na którym gromadzimy swoje gry, gdy odchodzimy z tego świata. Valve postanowiło rozwiać wątpliwości jednego z graczy.

Niestety konta Steam nie mogą być przekazane. Dział wsparcia Steam nie może zapewnić komuś innemu dostępu do konta ani połączyć jego zawartości z innym kontem. Z przykrością informujemy, że twoje konto Steam nie może zostać przekazane w formie ostatniej woli. – odpowiedział support platformy Valve.

Na forum ResetEra pojawił się interesujący wpis użytkownika Delete12345. Jak przekazał internauta, zwrócił się on z ważną kwestią do supportu Valve, poruszając temat przekazania konta Steam w formie ostatniej woli. Okazuje się jednak, że platforma nie przewiduje takiej możliwości, w związku z czym wszystkie tytuły, które miał na swoim koncie dany gracz, zasadniczo przepadają.

Jeden z użytkowników forum zauważył jednak, że właściwie można pozostawić innej osobie w testamencie dane do logowania się na konto Steam. To jednak nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać – oficjalnie nie można bowiem udostępniać komuś innemu haseł ani konta. Zapis w umowie licencyjnej użytkownika końcowego Steam głosi, że właściciel konta „nie może ujawniać, udostępniać ani w inny sposób zezwalać innym osobom na korzystanie z jego hasła lub konta, chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone przez Valve”.

Wszystko wskazuje więc na to, że po śmierci posiadacza konta Steam, zgodnie z umową licencyjną, gry przepadają na zawsze i nie mogą być użytkowane przez inne osoby, chyba że zgłosimy się z tą sprawą bezpośrednio do Valve. Doświadczenia internautów opisywane na Reddit wskazują jednak na to, że oficjalne działanie kończy się zazwyczaj blokadą konta.