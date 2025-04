Niantic zwalnia 68 osób po sprzedaży wszystkich swoich gier za 3,5 miliarda dolarów

Niantic, twórcy Pokémon GO, ogłosili zwolnienie 68 pracowników w ramach restrukturyzacji po sprzedaży swojego działu gier firmie Scopely. Przejęcie, ogłoszone w marcu 2025 roku, obejmowało nie tylko najważniejsze marki, ale także przeniesienie związanych z nimi zespołów.

Niantic - plany po wielkiej sprzedaży

W ramach transakcji Scopely przejęło m.in. Pokémon GO, Pikmin Bloom i Monster Hunter Now, a zespoły zajmujące się tymi tytułami przeszły do nowego właściciela. Pozostali pracowników Niantic niestety zostali zwolnieni. Firma ogłosiła jednocześnie powstanie Niantic Spatial, które ma skupić się na rozwoju geoprzestrzennej sztucznej inteligencji. Nowa firma otrzymała 250 mln dolarów finansowania - 200 mln pochodzi od Niantic, a resztę dołożyło Scopely.