Netflix znów zdobywa nowych subskrybentów. Kolejny przyrost użytkowników

Wczoraj odbyło się spotkanie z inwestorami, na którym Netflix przedstawił raport za pierwszy kwartał bieżącego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie czekają subskrybentów, jest wprowadzenie dodatkowo płatnych profili i zablokowanie możliwości dzielenia się haseł na kolejnych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Ponadto platforma pochwaliła się, że zyskała wielu nowych posiadaczy abonentów, tym samym zwiększając ogólną liczbę wszystkich subskrybentów na całym świecie.

Netflix zanotował kolejny wzrost liczby użytkowników

W pierwszym kwartale 2023 roku Netflixa wykupiło 1,75 miliona nowych użytkowników. Stanowi to wzrost o 4,9% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wtedy platforma po raz pierwszy straciła liczbę użytkowników, co wywołało niemałą panikę, w której zwiastowano nawet przesyt rynku. Tak się jednak nie stało i Netflix może pochwalić się łączną liczbą subskrybentów na poziomie 232,5 mln.