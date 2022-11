Netflix zapowiedział grę Stranger Things

Deweloperzy z Tender Claws oraz wydawca – firma Netflix – zapowiedzieli grę Stranger Things VR. Według przekazanych informacji produkcja ma zadebiutować na rynku zimą przyszłego roku i będzie dostępna na wszystkie „główne platformy VR”. Gracze otrzymają możliwość wcielenia się w jednego z głównych antagonistów serialu – Vecnę, który będzie mógł dokonać zemsty na Eleven i Hawkins.

Stranger Things VR – premiera w 2023 roku

Twórcy opublikowali również krótki trailer. Materiał da nam spojrzenie na to, czego powinniśmy spodziewać się w Stranger Things VR. Już na pierwszy rzut oka widać, że będzie to abstrakcyjna, pełna nieoczywistości przygoda. Całość z pewnością zostanie utrzymana w konwencji horroru, co w połączeniu z technologią VR może dać naprawdę mocne rezultaty.



Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów. Technologia VR w Polsce nie jest tak popularna, jak byśmy sobie tego życzyli. Sytuacja może się zmienić wraz z premierą PlayStation VR 2. Premiera najnowszego sprzętu Sony już 22 lutego. Niestety, wysoka cena gogli może zniechęcić wiele osób. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam Was tutaj.