Nowa średniowieczna strategia na pierwszym zwiastunie. Zapowiedziano Liegecraft

Studio From Chaos odpowiedzialne za nową turową strategię udostępniło pierwszy zwiastun produkcji. Dowiedzieliśmy się kilku informacji oraz zapowiedziano, kiedy tytuł pojawi się na rynku w ramach wczesnego dostępu. Liegecraft jest inspirowany wieloma popularnymi grami, takimi jak seria Civilization, Crusader Kings 3 oraz Heroes of Might & Magic 3.

Liegecraft - informacje o grze

Według twórców Liegecraft, będzie to sandbox z walką turową oraz rozbudowaną fabułą. Na nowym zwiastunie zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki wraz z kilkoma kluczowymi mechanikami. Wcielimy się w średniowiecznego monarchę, z naszym zadaniem będzie m.in. prowadzenie królestwa, rozwijanie różnych jego elementów oraz utrzymywanie dobrych relacji z sąsiednimi władcami lub rozwiązywaniu konfliktów z użyciem naszej armii, o którą również musimy zadbać.