Netflix zapowiada thriller Bielmo. W rolach głównych Batman i Edgar Allan Poe

Netflix zapowiedział właśnie swoją nową produkcję: bazujący na powieści Louisa Bayarda The Pale Blue Eye thriller Bielmo. Do internetu trafił przyzwoity zwiastun promujący produkcję. Znajdziecie go na dole tej wiadomości. Od razu poznaliśmy też dokładną datę premiery Bielma. Film trafi na Netfliksa 6 stycznia 2023.